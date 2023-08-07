07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

SHOT: BMW сбил летящий беспилотник неподалеку от "Москва-Сити"

В Москве водитель BMW сбил беспилотник рядом с комплексом "Москва-Сити", сообщает Shot.

Инцидент произошел на Шмитовском проезде. По данным Telegram-канала, за рулем иномарки в момент столкновения с беспилотником находился один из менеджеров банка "Траст".

Выяснилось, что беспилотник, врезавшийся в автомобиль — DJI Mavic Pro, который предназначался для профессиональной съемки. Оперативники ищут владельца дрона.

Отметим, это не первый инцидент рядом с "Москва-Сити" за последние дни. 3 августа молодой человек поссорился с владельцем одного из припаркованных поблизости автомобилей - спортивной машины Jaguar F-Type жемчужного цвета - и бросил в салон учебную гранату. Волной в машине выбило стекла. Водитель не пострадал, нападавший скрылся, но попал на несколько видеозаписей.

Теги: BMW, беспилотник, Москва-Сити


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