07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России появится больше танков Т-90 и беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Президент Владимир Путин провел встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Разговор зашел об используемой в зоне специальной военной операции технике. Президент считает, что надо увеличивать производство беспилотников .

По словам Чемезова, такая боевая техника, как БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 "Прорыв", ракетные комплексы "Искандер", гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал", вертолеты Ка-52, Ми-28, Су-57, Су-35, беспилотники "Куб" и "Ланцет" великолепно зарекомендовала себя в сегодняшних боевых действиях.

"Все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем, на сегодняшний день закрываем все", - сказал президенту глава "Ростеха".

По словам Путина, надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения.

"Т-90 "Прорыв", самолетные комплексы. "Ланцеты" и так далее. "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, Сергей Чемезов(2023)|Фото: Пресс-служба Кремля

Сергей Чемезов(2023)|Фото: Пресс-служба Кремля

Напомним, и "Куб", и "Ланцерт" производит концерн "Калашников", они представлены в 2019 г. Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА" с беспилотными носителями управляемых боеприпасов предназначен для поражения удаленных наземных целей. Беспилотный летательный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

Это интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры.

Комплекс "ZALA ЛАНЦЕТ" оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, использующий оптико-электронные средства и комбинированный. Кроме того, беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя – предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса – 12 кг.

Теги: "Куб", "Ланцет", Сергей Чемезов, Владимир Путин


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