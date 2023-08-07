07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Перми мужчина пнул ногой восьмилетнего мальчика в магазине

В Перми мужчина в одном из магазинов сети "Пятерочка" пнул ногой восьмилетнего мальчика. Об инциденте журналистам сообщил отец ребенка.

По данным Properm.ru на ребенка мужчина напал поскольку ему не понравилось, что мальчик "слишком медленно складывает продукты в пакет". Он обматерил школьника, а потом пнул по ноге и вышел из магазина. Мать ребенка подала заявление в отдел полиции №7, сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

За рукоприкладство злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы по статье о побоях из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ), так как мужчина напал на беспомощного ребенка в общественном месте.

Теги: полиция, мужчина, мальчик, магазин, нападение


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