07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале появился новый вид телефонного мошенничества: "продление договора"

В полиции Нижнего Тагила предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Сразу двое потерпевших обратились к уральским силовикам с подобными заявлениями.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, сначала 36-летней женщине позвонил неизвестный, который назвал себя "представителем оператора сотовой связи". Незнакомец заявил о необходимости продления договора на оказание услуг, для чего нужно было продиктовать код, который придет в SMS-сообщении. Женщина так и сделала и в тот же день у нее пропала связь.

Лишь через несколько дней тагильчанка обратилась в салон сотовой связи для выяснения причин. Там ей пояснили, что абонентский номер заблокирован в связи с оформлением на ее имя другой сим-карты. Обеспокоенная женщина стала обзванивать все банки и выяснила, что в одном из них на ее имя уже оформлен кредит на 500 тысяч рублей, 90 из которых перечислены на неизвестный счет.

В другом случае 36-летний мужчина также назвал код из SMS-сообщения, доверившись незнакомке, которая представилась "сотрудником компании сотовой связи" и пообещавшей очень быстро "продлить договор". Однако оформленный на его имя кредит в размере почти 2 млн рублей остался на счете благодаря сотрудникам банка, которые заблокировали его при попытке перевода 500 тысяч. Об этом уралец узнал, восстановив сим-карту и позвонив на "горячую линию" банка.

В полиции Нижнего Тагила в очередной раз напоминают о бдительности при общении по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они себя не называли.

Теги: мошенники, договор, полиция, Нижний Тагил


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