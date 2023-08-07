СБУ задержала возможную участницу покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала некую украинку в связи с возможным покушением на Владимира Зеленского, передает ABC News со ссылкой на представителя службы.

Сейчас уроженка города Николаева находится на допросе.

Сообщается, что женщина была участницей заговора с целью убийства президента Украины во время его визита в Николаев (Зеленский приезжал туда на прошлой неделе).

Американский телеканал сообщает, что фигурантка дела, якобы, планировала передать российской стороне информацию о конкретных местах в Николаевской области, которые посещал президент Украины.