В Белгородской области два человека пострадали при наезде комбайна на мину

В Грайворонском округе Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный предмет, пострадали водитель и пассажир. Об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его данным, происшествие случилось в районе села Козинка. Комбайн работал в поле.

Один из пострадавших госпитализирован, он получил ранения глаз, руки и лица, брюшной стенки.

Ранее Гладков сообщил, что под Белгородом силами ПВО сбит беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.