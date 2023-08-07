07 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске началось строительство крытого футбольного манежа

В Челябинске началось строительство крытого футбольно-легкоатлетического манежа на улице Университетская Набережная.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, глава региона Алексей Текслер, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт поставили свои подписи под посланием потомкам, которое заложили в специальную капсулу. Она будет установлена в фойе манежа по окончании строительства в 2025 году и будет открыта через 25 лет.

Алексей Текслер отметил, что это уникальный проект, который станет одной из достопримечательностей города. "Он уникален не только для нашей области, в масштабах страны таких объектов не так много. Поэтому уверен, что мы внесем свою лепту в развитие отечественного спорта", - подчеркнул он.

Здесь будут базироваться детско-юношеские спортивные школы по футболу и легкой атлетике, а также футбольный клуб "Челябинск". В манеже будет размещено большое футбольное поле, с беговыми дорожками, а также секторами для легкоатлетических видов спорта. На арене можно будет проводить соревнования любого уровня.

Теги: футбольный манеж, строительство, Алексей Текслер,


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