Под Белгородом сбит беспилотник самолетного типа

Под Белгородом силами ПВО сбит беспилотник.

"В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне под Белгородом ВСУ обстреляли села Журавлевка и Щетиновка. В селе Солнцевка Белгородского района было сброшено с беспилотника взрывное устройство. Никто не пострадал.