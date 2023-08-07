В Белгородской области семьям участников СВО дадут денег на подготовку к школе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил выплатить семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, по 15 тыс. руб. на подготовку детей к школе.

Губернатор отметил, что деньги будут выплачены до 20 августа, пишет "Ъ". Их получат в том числе семьи погибших военнослужащих. Вячеслав Гладков предложил сделать такую меру поддержки ежегодной. Разговор шел на совещании в областном правительстве.

Ранее стало известно, что 1 сентября новый учебный год начнется очно в 48 школах Белгорода. С 1 августа аналогичную работу начнут 67 детских садов города.

Напомним, в Белгородской области уже совсем скоро – с 2023-24 учебного года – воспитанников детских садов начнут в игровой форме учить распознавать взрывоопасные предметы и уметь искать укрытие при обстреле. Речь идет о 15-минутных инструктажах и тренингах, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил, что 1 сентября во всех образовательных учреждениях региона стартуют занятия по гражданской обороне. По его словам, это одно из условий возвращения к очному формату обучения. Из-за обстрелов со стороны Украины и эвакуации ряда населенных пунктов учебный год в школах, колледжах и техникумах 11 муниципалитетов региона прошел в дистанционном формате. Новые уроки основаны на разработанных и согласованных с МЧС программах "Оказание первой помощи" и "Уроки безопасности".

Занятия по безопасности начнут проводить уже в детских садах. Трех-пятилетние воспитанники будут ежедневно в игровой форме отрабатывать маршруты эвакуации, а также обучаться безопасному поведению на улицах и правилам дорожного движения. Те дети, которым от пяти до семи лет, получат "Блокнот безопасности дошкольника" с информацией о том, как вести себя при обстрелах, отличать взрывоопасные предметы и оказывать первую медицинскую помощь.