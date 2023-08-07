Суд оставил в силе пожизненный срок Галявиеву

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Ильназу Галявиеву, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175.

Адвокат Галявиева Руслан Нуриахметов посчитал, что суд первой инстанции не разрешил вопрос психического состояния его подзащитного на момент совершения преступления. Защитник отметил, что заключения двух комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз противоречили друг другу, передает ТАСС.

Галявиев совершил атаку на школу 11 мая 2021 года, погибли семь детей и две учительницы. 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу были признаны более 600 человек. Галявиеву было предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала его вменяемым.

Напомним, во время прений сторон прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима, полностью удовлетворить иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда. Сам стрелок попросил не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме. Также он попросил прощения у потерпевших.