В селе Сладково построят новое здание главного корпуса районной больницы

В селе Сладково построят новое здание главного корпуса районной больницы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать проектно-сметную документацию. Глава региона принял такое решение по итогам рабочей поездки в Сладковский район.

Ранее было озвучено, что здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое.

В структуру Сладковской районной больницы входят: поликлиника на 354 посещения в смену, две врачебные амбулатории на 78 посещений в смену, одна участковая больница на 47 посещений в смену, 26 фельдшерско-акушерских пунктов, многопрофильный круглосуточный стационар на 74 койки, дневной стационар на 31 койко-место, отделение скорой медицинской помощи.

В 2021-2023 годах приобретено 100 единиц оборудования, в том числе рентгеновский аппарат, цифровой маммограф, два УЗИ-аппарата, эндоскопическое оборудование и другое.

Укомплектованность врачами составляет 98,4%, потребности в среднем медицинском персонале нет. В 2023 году после окончания обучения ожидается трудоустройство двух врачей-терапевтов участковых.