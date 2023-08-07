В Перми в зону платной парковки войдут новые улицы

С 14 августа в зону платной парковки войдут новые участки улиц Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Зона платных парковок будет установлена на следующих участках центральных улиц:

– Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского;

– улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской;

– улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;

– технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева;

– улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова.

Стоимость использования парковки на этих участках составит 20 рублей в час.

Напомним, размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тысячу рублей, в случае совершения административного правонарушения повторно в течение года – 2 тысячи рублей.