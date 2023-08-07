В Перми в зону платной парковки войдут новые улицы
С 14 августа в зону платной парковки войдут новые участки улиц Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.
Зона платных парковок будет установлена на следующих участках центральных улиц:
– Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского;
– улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской;
– улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;
– технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева;
– улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова.
Стоимость использования парковки на этих участках составит 20 рублей в час.
Напомним, размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тысячу рублей, в случае совершения административного правонарушения повторно в течение года – 2 тысячи рублей.