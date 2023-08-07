Предприятие ТМК стало лауреатом премии Правительства РФ в области качества

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации 2022 года в области качества. Как сообщает пресс-служба ТМК, премия присуждена в категории организаций с численностью работающих свыше 1 тыс. человек.

В рамках конкурса было проведено всестороннее исследование деятельности предприятия в течение 2022 года. Оценку проводили профессиональные эксперты в области эффективности и управления по таким критериям как лидерство, политика и стратегия качества, политика в отношении персонала, взаимодействие с партнерами и поставщиками, управление технологиями и информацией, условия производства, поставки и обслуживание продукции, клиентоориентированность, качество услуг и ключевые результаты для общества, персонала и потребителей.

"Предприятие ТМК становится лауреатом премии Правительства по качеству четвертый раз – ранее победителями становились Волжский и Северский трубные заводы, в 2004 году лидером также был ТАГМЕТ. Полученная высокая оценка – показатель эффективности этой работы и действующей в компании системы менеджмента качества, основная цель которой – предвосхищать ожидания наших клиентов и быть эталоном для рынка трубной продукции", — сказал директор по качеству ТМК Анатолий Сычёв.