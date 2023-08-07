Иран опроверг информацию о поставке дронов России

Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян опроверг сообщения о якобы имевших место поставках беспилотников России.

"[Во время] конфликта на Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России", - заявил дипломат.

Он добавил, что именно предоставление Западом оружия Украине приводит к дальнейшим разрушениям и "бойне", передает ТАСС.

В прошлом году в США заявили, что Россия собирается закупить в Иране боевые беспилотники. В Иране это опровергли. В конце августа 2022 года The Washington Post написала, что Иран якобы начал поставки боевых беспилотников в Россию.В октябре в Кремле заявили, что там нет информации о применении российскими военными иранских дронов в ходе СВО.