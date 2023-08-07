На Украину вернулись 22 военнопленных

Домой вернулись 22 военнопленных из числа бойцов ВСУ, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди них есть раненые. Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года", - говорится в сообщении Ермака.

Он добавил, что "все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков".

Пока не известно, был ли это обмен пленными, поскольку российская сторона о подобных процессах не сообщали.