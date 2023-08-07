В Челябинской области местного жителя осудили за незаконный вылов рыбы

В Челябинской области 21-летнего местного жителя приговорили к 200 часам обязательных работ за незаконный вылов биологических ресурсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

5 мая на озере Шуранкуль, являющимся местом нереста, мужчина при помощи лодки установил лесковые сети и выловил 318 карасей. Ущерб составил 159 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. По решению суда он должен возместить ущерб.