В Екатеринбурге для фестиваля единоборств построят бойцовский павильон в три этажа

В Екатеринбурге построят бойцовский павильон. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, в преддверии Дня города на необычном ринге пройдет фестиваль единоборств.

17 августа в столице Урала стартует большой спортивный фестиваль RCC FEST. В четверг на площадке состоится вечер профессионального бокса, который возглавит поединок Эльнура Самедова (16-1, 6 КО) и Андраника Григоряна (15-2-1, 4 КО). Турнир пройдет на уникальной арене под открытым небом на аллее КРК "Уралец", где построят трехэтажный бойцовский павильон. Это мероприятие откроет спортивный фестиваль RCC в Екатеринбурге.

18 августа здесь же состоится международный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 22, который станет рекордным мероприятием по количеству боев в истории российской организации. Фанатов ждет сразу 18 поединков лучших кикбоксеров.

Концепция проекта подразумевает создание масштабной конструкции, которая одновременно включает в себя и сцену, и ринг, и зрительские трибуны. Высота павильона на аллее спорта составит 12 метров, ширина – 32. Уникальный объект дополнит стилистику фестиваля RCC Extreme, который пройдет здесь же в субботу 19 августа.

"Наша первостепенная задача – перенести мощную атмосферу больших турниров RCC под открытое небо. Цифровые декорации будут содержать в себе объемные нестатичные элементы как символ скорости и динамики боевых искусств", - рассказал автор проекта арены единоборств RCC Федор Муратов.

Все турниры пройдут на специальной арене на аллее возле КРК "Уралец". Вход свободный.