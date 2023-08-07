07 Августа 2023
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Фото: Kin Cheung / Associated Press

СМИ: Китайские родители устанавливают приложения для знакомств, чтобы женить своих взрослых детей

Отчаявшиеся китайские родители подключаются к приложениям знакомств, чтобы женить своих взрослых детей, пишет Rest of World. Например, "Подбор родителей".
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Уровень брачности в Китае упал до самого низкого уровня за последние десятилетия. За последние восемь лет браков стало заключаться в два раза меньше, а возраст вступления в брак сильно вырос. А с учетом прежней политики "одна семья - один ребенок" многие пожилые китайцы рискуют остаться вообще без потомков и продолжения своего рода.

Компания Family-building Matchmaking, принадлежащая игровой компании Perfect World, утверждает, что у нее более 2 млн пользователей и она способствовала заключению более 53 тыс. браков с момента своего запуска в 2020 году. Правда, для Китая это капля в море.

Согласно опросу, проведенному Коммунистической лигой молодежи в 2021 году, около 44% молодых городских женщин заявили, что не планируют выходить замуж, причем многие сослались на беспокойство по поводу финансовых затрат на семью. В свою очередь, родители хотяли бы, чтобы их дети поскорее создали семью, что усиливает межпоколенческие разногласия.

Китай в прошлом году официально начал вымирать - население страны сократилось почти на миллион человек. В ближайшие годы этот процесс будет только нарастать, а убыль - быстро увеличиваться. Усугубляет ситуацию и рекордное падение рождаемости, которая едва превышает одного ребенка на одну женщину. За два года ковида Китай страной с самым большим падением рождаемости в мире.

Теги: Китай, брак, родители, дети


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