Подготовку к 1000-летию Суздаля губернатор Александр Авдеев будет проводить регулярно

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил, как ведётся подготовка Суздаля к его 1000-летию, сообщает пресс-служба правительства региона. Вместе с главой городской администрации Сергеем Сахаровым и своими заместителями Александром Ремигой и Сергеем Волковым он прошёл по ключевым туристическим тропам и новым маршрутам, оценил, как проводится мощение тротуаров и ремонт дорожных объектов, а также на месте ознакомился с планами комплексного развития автовокзала. В скором времени к его основной функции по перевозке людей добавятся ещё две. Работы на прилегающей к объекту территории уже идут.

«Оборудуем здесь перехватывающую парковку, чтобы разгрузить город от машин гостей. А часть здания вокзала, которая сейчас не используется, планируем использовать как центр набирающего популярность автотуризма – для кемперов, караванеров и всех, кто путешествует на машинах. В Суздале сейчас идёт самый напряжённый, завершающий этап подготовки к 1000-летию. Начался ремонт Торговых рядов. С августа до конца года нужно привести в порядок 15 улиц. Фронт работ большой, за всем нужен контроль, поэтому мои поездки в Суздаль будут регулярными», – отметил Александр Авдеев.

В ближайшие два месяца планируется закончить капитальный ремонт моста через реку Мжара, который был построен полвека назад и является одним из основных въездов в город. Его реконструкция продолжается с прошлого года. В настоящее время готовность объекта – 90 процентов. Сейчас ведётся устройство слоя гидроизоляции бетонных перекрытий.

До конца сентября завершится реконструкция наружного освещения на улице Ленина и капремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения на улицах Васильевской и Энгельса. До конца ноября продолжится благоустройство турмаршрутов от Александровского до Спасо-Ефимиева монастыря и от улицы Красноармейской до верхней плотины, скверов у памятников Д.М. Пожарскому и суздальцам, погибшим в Великой Ответственной войне, а также реставрация обелисков Владимирской и Ивановской застав.

На 90 процентов выполнена организация платного парковочного пространства в центре Суздаля: произведена соответствующая разметка, установлены дорожные знаки. И буквально в эти дни городские власти принимают ремонт дорог от улицы Гоголя до улицы Коровники, на улицах Шмидта, Спасской, Гремячка и Кремлёвской, в переулках Воротищевский и Запрудный.