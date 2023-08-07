Подготовку к 1000-летию Суздаля губернатор Александр Авдеев будет проводить регулярно

07 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Подготовку к 1000-летию Суздаля губернатор Александр Авдеев будет проводить регулярно

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил, как ведётся подготовка Суздаля к его 1000-летию, сообщает пресс-служба правительства региона. Вместе с главой городской администрации Сергеем Сахаровым и своими заместителями Александром Ремигой и Сергеем Волковым он прошёл по ключевым туристическим тропам и новым маршрутам, оценил, как проводится мощение тротуаров и ремонт дорожных объектов, а также на месте ознакомился с планами комплексного развития автовокзала. В скором времени к его основной функции по перевозке людей добавятся ещё две. Работы на прилегающей к объекту территории уже идут. 

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Оборудуем здесь перехватывающую парковку, чтобы разгрузить город от машин гостей. А часть здания вокзала, которая сейчас не используется, планируем использовать как центр набирающего популярность автотуризма – для кемперов, караванеров и всех, кто путешествует на машинах. В Суздале сейчас идёт самый напряжённый, завершающий этап подготовки к 1000-летию. Начался ремонт Торговых рядов. С августа до конца года нужно привести в порядок 15 улиц. Фронт работ большой, за всем нужен контроль, поэтому мои поездки в Суздаль будут регулярными», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

В ближайшие два месяца планируется закончить капитальный ремонт моста через реку Мжара, который был построен полвека назад и является одним из основных въездов в город. Его реконструкция продолжается с прошлого года. В настоящее время готовность объекта – 90 процентов. Сейчас ведётся устройство слоя гидроизоляции бетонных перекрытий. 

благоустройство, суздаль(2023)|Фото: avo.ru

До конца сентября завершится реконструкция наружного освещения на улице Ленина и капремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения на улицах Васильевской и Энгельса. До конца ноября продолжится благоустройство турмаршрутов от Александровского до Спасо-Ефимиева монастыря и от улицы Красноармейской до верхней плотины, скверов у памятников Д.М. Пожарскому и суздальцам, погибшим в Великой Ответственной войне, а также реставрация обелисков Владимирской и Ивановской застав.

благоустройство, суздаль(2023)|Фото: avo.ru

На 90 процентов выполнена организация платного парковочного пространства в центре Суздаля: произведена соответствующая разметка, установлены дорожные знаки. И буквально в эти дни городские власти принимают ремонт дорог от улицы Гоголя до улицы Коровники, на улицах Шмидта, Спасской, Гремячка и Кремлёвской, в переулках Воротищевский и Запрудный.

 

Теги: 1000-летие суздаля, александр авдеев, ремонт дорожных объектов, реконструкция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети