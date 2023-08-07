В Сургуте заключенный мошенник и насильник объявил голодовку

В Сургуте 23-летний осужденный за мошенничество и изнасилование мужчина объявил голодовку. Заключенный требует доставить ему в изолятор акустическую систему для прослушивания музыки, сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник.

По данным канала, 23-летнего мужчину в 2022 году осудили на 10,5 лет за изнасилование и мошенничество. Однако вскрылся еще один эпизод - по статье 131 ч. 3 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней или с заражением ВИЧ-инфекцией).

Мужчину повезли в суд. И в камере он написал письмо начальнику изолятора, в котором сообщил о забастовке, о том, что отказывается есть без музыки. Также осужденный потребовал личной встречи с прокурором или сотрудниками уголовного розыска.

Требования мужчины отклонили, за состоянием его здоровья следят сотрудники ИВС.

По данным телеканала "Мегаполис", в Сургут мужчина приехал в 2019 году из Таджикистана. Совершенное мужчиной изнасилование рассматривалось в суде по статье "с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшему".