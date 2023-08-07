СМИ: Путин приедет в Турцию в последнюю неделю августа

Владимир Путин приедет в Турцию в последнюю неделю августа, передает издание Hurriyet со ссылкой на неназванные источники.

Ожидается, что главной темой переговоров российского и турецкого президентов станут зерновая сделка и возможность мирных переговоров по Украине. По крайней мере, Реджеп Эрдоган намерен в очередной раз предложить российскому коллеге посредничество в переговорах с Киевом.

Другой темой станет зерновая сделка, Эрдоган и тут намерен настаивать на возобновлении процесса.

Также главы государств будут обсуждать армяно-азербайджанский конфликт, возобновление дипломатических отношений между Турцией и Сирией.