Купаться запрещено. Петербуржцы терпят жару без возможности окунуться

Несмотря на жару и обилие водоемов в черте города, жители Петербурга не имеют возможности поплавать без риска для здоровья. Для сравнения – у москвичей локаций для купания в разы больше.

Жара в Санкт-Петербурге бьет рекорды. В ночь на 7 августа было зафиксировано 23,6 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель за последние десятилетия – так, жара 2010 года ознаменовалась максимальной ночной температурой в 23,3 градуса. Аналогичная ситуация наблюдалась также 3 августа 1936 года, а ночью 9 августа 1972 года воздух прогрелся до 23,1 градуса.

Сегодня ночью ожидается новый рекорд. Днем же температура воздуха прогреется до 34 градусов, согласно прогнозам.

Однако воспользоваться ситуацией и искупаться в теплой, как парное молоко, воде петербуржцам не удается. Несмотря на обилие рек, озер и близость Финского залива, купаться в черте города в большинстве водоемов нельзя – даже в Курортном районе.

По данным Роспотребнадзора, вода пригодна для купания лишь на озере Безымянном в Красносельском районе. Для сравнения – в Москве, где естественных водоемов меньше, РПН одобрил 10 зон отдыха с купанием. В прошлом году ситуация была аналогичной для обеих столиц.

Контакт с зараженной водой угрожает кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, аллергиями, паразитозом и другими заболеваниями. В случае «цветения» воды возникает опасность поражения токсинами цианобактерий.

Причина кроется в загрязненности воды сточными водами, которые выявляются регулярно. Так, зимой текущего года был обнаружен крупный слив от жилой застройки в Нижнее Суздальское озеро на севере города. Как отмечают специалисты, зависимость качества воды от близости домов и ресторанов очевидна и без специальных замеров, однако бороться за чистую воду ответственные органы не спешат.

В это же время команда губернатора Александра Беглова отчитывается о высоких показателях очистки сточных вод, что создает иллюзию хорошего качества воды в водоемах. При этом вердикты Роспотребнадзора говорят сами за себя – купаться в черте Петербурга не рекомендуется, даже если очень жарко.