На Урале молния ударила в двух женщин: одна из них погибла

На Среднем Урале женщину убило молнией. Полиция и Следственный комитет начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент случился днем 5 августа неподалеку от закрытого города Лесной. Известно, что женщина приехала в гости к своим родным из Москвы.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, выезжавшие на место полицейские установили, что эта история не связана с проявлениями криминала. В тот день погибшая вместе со своей сестрой находились на "тропе здоровья" в лесопарковой зоне за городом.

"Когда внезапно начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом, что по правилам безопасности делать не рекомендуется, так как молнии чаще всего и попадают в деревья. От удара молнии сестра погибшей тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива, даже госпитализация ей не потребовалась. Все собранные по этому факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.

Напомним, недавно в горах Красноярского края молния убила альпинистку из Екатеринбурга.