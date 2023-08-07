07 Августа 2023
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Фото: Администрация Сургута

Администрация Сургута передала очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

В Сургуте состоялась передача "Коробок добра" и "Посылок солдату", собранных сотрудниками городской Администрации.

Заведующая складом АНО "Гуманитарный Добровольческий Корпус" Наталья Губанова сообщила, что в ближайшие дни предполагается отправка очередной партии и для следующих посылок в зону СВО требуется помощь неравнодушных граждан, в сборе приглашают участвовать всех, кто готов действовать.

Всем желающим подключиться к гуманитарной миссии в корпусе пояснили, что для сбора "Коробок добра" можно привозить, например, подсолнечное масло и муку, а для военнослужащих есть постоянная надобность в москитных сетях.

В "Коробки" также входят мука, тушенка, рыбные консервы, сахар, гречка, рис, чай. В "Посылку солдату" – сгущенное молоко, тушенка, носки, сувенир, орехи.

посылка солдату, гуманитарная помощь(2023)|Фото: пресс-служба администрации города Сургута

По словам заместителя Главы Сургута Артема Кириленко, сотрудники Администрации города Сургута регулярно помогают "корпусу" собирать посылки для зоны СВО.

"Сегодня мы привезли 70 посылок. На этой неделе будет отправка. До этого отправили уже более 700 коробок добра и посылок солдату. Хотел бы обратиться к жителям и предпринимателям с просьбой - также активно подключаться к сбору помощи. Мы находимся здесь, на спокойной территории, наша помощь нужна тем, кто на передовой", - сказал Артем Кириленко.

Нужны самые необходимые бытовые вещи. Например, витаминные комплексы.

"Армия хорошо обеспечивает солдат, но есть повседневные товары, которые не входят в стандартный набор. Например, лишняя банка тушенки, сгущенки или вафельный торт. Это радует солдат, они ощущают, что тыл – с ними", - отметил заместитель Главы города Сургута.

Напомним, что ранее из Сургута отправляли маскировочные сети, которые крайне важны для эффективных боевых действий. Они помогают спасать жизни солдат.

Коробка добра, Сургут, погрузка(2023)|Фото: Администрация Сургута

Теги: Сургут, Наталья Губанова, Артем Кириленко, Гуманитарный добровольческий корпус, посылка солдату, коробки добра, сво


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