07 Августа 2023
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Общество
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Вице-спикер ГД предложил разрешить сокращать рабочий день в жару

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил внести изменения в Трудовой кодекс о том, чтобы жара была основанием для сокращения продолжительности рабочего дня. Соответствующий законопроект появился в электронной базе палаты.

Он отмечает, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Но особенности работы при высокой температуре воздуха никак не регулируются. Это не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня в сильную жару. В результате, хотя по факту рабочий день иногда из-за жары сокращается, юридически это оформляется как простой, за который платится две трети средней зарплаты.

Роспотребнадзор в своих рекомендациях для работающих в условиях повышенных температур воздуха рекомендует сокращать рабочее время. Однако, по данным информационно-правового портала "Гарант.ру", 47% респондентов отмечают, что их работодатели не предпринимают никаких мер по обеспечению условий работы в жару. Почти столько же говорят о том, что температурный режим не соблюдается. Около 80% сообщают, что из-за жары рабочий день не сокращается.

По данным недавнего опроса аналитического центра "АльфаСтрахование", почти 50% работающих россиян считают, что при наступлении жары надо скращать рабочий день.

Сейчас в центрально-европейских и южных регионах России стоит сильная жара. На юге температура достигает 40 градусов.

Теги: рабочий день, жара


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