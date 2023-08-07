07 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд оставил под арестом водителя грузовика, устроившего ДТП, в котором погибли два человека

Челябинский областной суд оставил под арестом водителя грузовика, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сторона защита просила назначить домашний арест обвиняемому, указывая на то, что преступление было совершено по неосторожности. Кроме того, обвиняемый перевел потерпевшим 300 тыс. рублей в счет возмещения причиненного вреда.

Авария произошла 11 июля на улице Блюхера. Водитель самосвала "Хово" столкнулся с автомобилем "Лифан", двигавшимся в попутном направлении. После этого легковой автомобиль столкнулся с автомобилем ВАЗ, который после удара выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП скончались два пассажира "Лифан"– 51-летняя мать и 23-летний сын. 48-летний отец и 13-летняя дочь получили травмы.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Он признал вину и заявил, что отвлекся от управления. Под арестом он пробудет до 11 сентября.

Теги: ДТП, уголовное дело, арест,


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