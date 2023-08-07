ВСУ попытались атаковать участок нефтепровода "Дружба" в Орловской области

ВСУ попытались атаковать участок нефтепровода "Дружба" в Орловской области, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, 6 августа обломки БПЛА нашли в 170 км от границы в деревне Слободка местные жители.

По оценке специалистов, беспилотник взорвался в воздухе. Детали дрона кустарного производства были разбросаны в радиусе 3,5 км.

В июле дрон-камикадзе ВСУ попытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. БПЛА, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, сбили в районе села Ломаковка. При падении дрон не сдетонировал.