Для праздничного оформления Площади 1905 года в Екатеринбурге используют сотни кустарников

В Екатеринбурге для праздничного оформления Площади 1905 года используют 400 кустарников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в честь 300-летия уральской столицы площадь оформят как пышный тематический сад, разделенный на 10 зон. Каждая из них будет символизировать период из истории Екатеринбурга. Горожане смогут погрузиться в атмосферу первых местных металлургических заводов, камнерезных мастерских, золотой лихорадки и промышленных предприятий советского периода.

Всего для оформления главной площади города будут использованы более 300 кубометров земли, 400 кустарников и 250 квадратных метров газона, а также огромное количество цветов и деревьев. В качестве дополнительных материалов выступят воссозданные или аутентичные инструменты и предметы быта, принадлежащие к разным историческим эпохам. А центральным элементом оформления площади станет фонтан, ранее располагавшийся на Вознесенской горке.

Всех пришедших ожидает большая развлекательная программа: живая музыка, мастер-классы, экскурсии и театральные постановки. Екатеринбург отметит свое 300-летие 19 августа. В городе пройдут как концерты, так и финал конкурса "Мисс Екатеринбург", а завершит день традиционный фейерверк.