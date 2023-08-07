Утверждены тарифы проезда по новым участкам трассы М-12

"Автодор" утвердил тарифы на проезд по новым участкам федеральной трассы М-12 на участке от Москвы до Арзамаса. В сентябре там должно открыться движение по участкам, общая протяженность которых составит 308 километров.

Общая протяженность дороги от Москвы до Арзамаса составит 415,5 километра. Поездка на легковом автомобиле по нему будет стоить 2821 руб. Поездка по маршруту Москвы-Владимир обойдется в 1399 руб. (156,5 км); от Владимира до Арзамаса – 1422 руб. (259 км). Объехать Балашиху на легковом автомобиле обойдется в 130 руб. (Москва - Электроугли), от Москвы до ЦКАД – 389 руб., от Москвы до Орехово-Зуево – 585 руб. (65,5 км).

Проезд по трассе с транспондером позволит экономить до 15% от стоимости проезда.