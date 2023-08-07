07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Лантратова предлагает тратить маткапитал на ремонт

Средства маткапитала нужно разрешить использовать для ремонта жилья, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая готовит соответствующий законопроект. Она просит председателя правительства Михаила Мишустина о поддержке своей инициативы.
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Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что эта идея требует рассмотрения и проработки.

"Наблюдается серьезный рост цен на материалы для внутренней отделки. Так, по данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6 % относительно показателей конца 2022. Эксперты отрасли прогнозируют дальнейший рост цен в районе 10-15% к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья", - написала Лантратова.

Депутат напоминает, что, по данным Социального фонда России, 20,7% маткапитала на сегодняшний день вообще не используется, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это порождает дополнительные затраты на индексацию выплаты — по итогам 2022 года 96 млрд рублей. Сейчас маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий, но ремонт сюда не входит.

Недавно Лантратова предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой разрешить использовать маткапитал в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды.

Теги: маткапитал, ремонт


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