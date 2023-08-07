07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В ГД внесен проект, освобождающий поручителей погибших на СВО от обязательств по кредитам

В Госдуму внесли законопроект, освобождающий погибших или тяжело раненых участников спецоперации, которые были поручителями, от обязательств по кредитам. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, а с поручительством по кредиту это не работает - обязательства поручителя возлагаются на его наследников.

"Наш законопроект уравняет эти ситуации", - написал Турчак в телеграм-канале.

В мае сообщалось, что кредитные каникулы для участников специальной военной операции и их семей смогут получить заемщики, а также созаемщики с учетом поправок к законопроекту о кредитных каникулах. В ЦБ РФ не исключали, что доработанный документ будет принят в эту сессию.

Теги: кредиты, участники сво, поручители, госдума


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