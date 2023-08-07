Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин осмотрел восстановленную тюменцами больницу в Краснодоне

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин осмотрел детское отделение городской больницы в Краснодоне, которое отремонтировала Тюменская область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В здании обновили все внутренние инженерные сети, сделали фасад, заменили кровлю. Провели новые внутренние системы отопления, водоснабжения, водоотведения, установили охранно-пожарную сигнализацию, смонтировали видеонаблюдение. Также Тюменская область укомплектовала больницу современным оборудованием.

"Посмотрел, как работают регионы-шефы в Краснодоне. Это Тюменская и Курганская области. Строители завершили восстанавление детского отделения центральной горбольницы. Сейчас налаживают оборудование и устанавливают мебель. Также будет работать и стационар на 30 коек”, - прокомментировал итоги поездки Марат Хуснуллин.

К 1 сентября больница заработает в полном объеме.

Напомним, между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве. За этот период Тюменская область восстановила 15 сооружений инфраструктуры на подшефной территории. В 2023 году продолжается реконструкция еще 10 социальных объектов.