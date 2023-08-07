На Госуслугах подано более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном голосовании

На Госуслугах уже подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, заявили в Минцифры. В это число не входят москвичи – у них есть своя система.

В грядущем сентябре ДЭГ будет доступно для жителей 25 регионов, 18 из них будут использовать систему впервые.

Больше всего заявок на дистанционное голосование подано в Подмосковье, Алтайском крае, Псковской, Воронежской и Нижегородской областях.

26 июля, то есть полторы недели назад, глава Центральной избирательной комиссии Росси Элла Памфилова заявляла, что на участие в ДЭГ подано всего 66 тыс. заявлений. Она не указала, данные с каких платформ учитывает эта статистика.

Ранее ЦИК открыл прием заявлений на ДЭГ в регионах, где голосование продлится два или три дня, а 26 юля стартовал прием заявлений там, где выборы продлятся один день – 10 сентября (Единый день голосования).