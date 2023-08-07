Виновны все: в Екатеринбурге осудили торговцев алкоголем, от которого погибли больше 40 человек

В Екатеринбурге суд вынес приговор по громкому делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, из-за чего скончались десятки жителей региона. Почти всех фигурантов отправили в колонию.

Напомним, на скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. Как показало расследование, с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые, выступая в роли поставщиков, посредников и реализаторов, занимались незаконным оборотом контрафактной продукции, содержащей метанол в концентрациях, превышающих допустимые значения. По материалам дела, в результате их действий после покупки и употребления этого алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

Сегодня, 7 августа, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось оглашение приговора. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, всем фигурантам, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет. При этом минимальный срок (3 года) одному из подсудимых назначен условно, остальным – в виде реального лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что прокуроры требовали назначить всем фигурантам от 5 до 10 лет колонии.