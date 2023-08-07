В ДНР готовятся к запуску водовода из Дона на полную мощность

В ДНР ведется проверка элементов насосных станций водовода из Дона. В работу запущены уже все две ветки трубопровода, сообщают в Военно-строительном комплексе Минобороны России. Уже подается до 270 тысяч кубометров воды, что практически равно проектной мощности (288 тыс.).

Водовод строится по поручению президента России Владимира Путина. С 1 мая он был введен в эксплуатацию частично, поскольку источники воды в Донецкой агломерации были почти исчерпаны, и позволил немного расширить график подачи воды раз в три дня. С 1 июля она стала подаваться раз в два дня. С запуском водовода на полную мощность ожидается, что вода будет подаваться каждый вечер. О круглосуточном водоснабжении речь не идет, о нем можно забыть как минимум на ближайшие годы, признали в ДНР.

При этом в некоторых районах воды до сих пор нет. Ее нет уже полтора года. Ситуацию осложняют большие водопотери из-за изношенных водопроводных сетей, которые при подаче воды рвутся еще чаще из-за ее длительного отсутствия.