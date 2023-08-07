07 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Компания "Южуралмост" пытается взыскать с мэрии Челябинска почти 182 млн рублей

Компания "Южуралмост" взыскивает с администрации Челябинска задолженность по муниципальному контракту в размере 181,8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас по делу назначена судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

"С учетом сроков, необходимых для истребования указанных документов, а также для исследования их экспертом и проведения лабораторных испытаний - продлить срок проведения экспертизы до 11 сентября 2023 года. Производство по настоящему делу приостановить до окончания проведения экспертизы. Назначить рассмотрение вопроса о возобновлении производства по делу на 13 сентября", - говорится в определении арбитражного суда Челябинской области.

В июне суд признал банкротом компанию "Южуралмост". В отношении должника введено конкурсное производство сроком до 29 ноября.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку. Компанию оштрафовали на 484,3 млн рублей. В марте 2021 года Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания наличия двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах. При этом суд отказался признавать незаконным решение ФАС в части направления материалов по делу в Следственный департамент МВД РФ и Генпрокуратуру. Однако в январе 2022 года Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции. Верховный суд не стал рассматривать кассационные жалобы бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и компании "Южуралмост" на решение арбитражного суда Московского округа.

Теги: Южуралмост, суд, администрация Челябинска,


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