Доллар преодолел отметку в 97 рублей

Доллар в понедельник, 7 августа, преодолел на торгах на Московской бирже отметку в 97 руб. Это происходит впервые с 25 марта 2022 года. Также растут евро (выше 106 руб.) и юань (выше 13,4 руб.).

Дорогая нефть уже которую неделю служит сдерживающим доллар, но, очевидно, не поддерживающим рубль фактором. Аналитики рынка предполагают, что в таких условиях доллар может перейти и закрепиться в диапазоне 97-98 руб. Они же говорят, что исторический рекорд и трехзначная цифра на ценнике доллара не за горами. Впрочем, "разогретая" до таких цифр американская валюта может начать и снижение, поскольку уже сейчас выглядит переоцененной.