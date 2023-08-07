07 Августа 2023
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Фото:пресс-служба ФБУ &quot;Авиалесоохрана&quot;

Якутию охватили лесные пожары: горят 13 районов

На территории Якутии действуют 98 лесных пожаров на территории 13 районов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 125,6 тысяч гектар. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов.

На территории Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах межрегионального характера. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 700 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет свыше 1,2 млн гектар.

Напомним, в 2021 году в Якутии бушевали масштабные природные пожары. В республике действовал региональный режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев после поручения президента направил в республику два самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ил-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных отрядов - всего 200 человек.

Теги: якутия, лесные пожары


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