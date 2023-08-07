07 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В Хабаровском крае могут упасть обломки ракеты от зонда "Луна-25", жителей эвакуируют

В Хабаровском крае власти могут провести эвакуацию жителей поселка Шахтинск. Ожидается, что в окрестностях населенного пункта могут упасть ступени ракеты "Союз-2.1б". 11 августа онадолжна вывести в космос исследовательскую станцию "Луна-25". Стартовать ракета будет с космодрома "Восточный" в Амурской области.

О возможной эвакуации сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

"Сегодня провели первый штаб по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником Луна-25 над территорией Верхнебуреинского района. <…> Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен!" – сообщил чиновник.

"В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан , Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 7-30 утра", - добавил Маслов.

По данным издания "Подъем", местные жители жалуются на неразбериху: как будет проводиться эвакуация, сколько времени она продлится, где разместят жителей района, не грозит ли заражение территории возможного падения обломков ракеты.

"Луна-25" – исследовательский спускаемый аппарат, разработанный для исследования спутника Земли в России. Предполагается, что он будет садиться в сложных условиях в окрестностях южного полюса Луны.

Теги: луна-25, ракета, космодром, эвакуация, обломки


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