В Екатеринбурге 16-летний подросток сознался в убийстве девушки

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело об убийстве девушки. Задержан подросток.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, поздно вечером 6 августа в квартире дома по улице Надеждинской в уральской столице было найдено тело 17-летней девушки с признаками криминальной смерти. По подозрению был задержан 16-летний подросток. Как отметили в СК, юноша уже написал явку с повинной и сознался в содеянном.

Как уточнил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире в микрорайоне Сортировочный, что на территории обслуживания ОП №10 УМВД по Екатеринбургу.

"Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность. Оперуполномоченные уголовного розыска предполагаемое орудие преступления изъяли. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД тщательно выясняют круг связей и знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, и что конкретно могло стать точной причиной жуткого происшествия. Эту работу представители МВД осуществляют в тесном взаимодействии с нашими коллегами из регионального Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в прокуратуре Свердловской области, начата проверка соблюдения законодательства о профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. По ее результатам, если появятся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.