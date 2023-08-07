В Тобольске Росгвардия уничтожила боеприпас

В Тобольске сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Снаряд был обнаружен местными жителями в лесу вблизи Тобольска. Получив сигнал об опасной находке на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования.

Специалисты идентифицировали боеприпас как артиллерийский снаряд калибра 76 мм со взрывателем, прошедший канал ствола.

Отмечается, что снаряд долго пролежал в земле и представлял угрозу для окружающих.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас уничтожен на месте.