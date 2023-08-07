07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Даниил Крамер: "Оказание образовательных услуг" - расчеловечивание педагогики

Народный артист России, пианист Даниил Крамер считает, что педагог должен быть "играющим тренером", объяснять ученику, почему нужно играть то или иное произведение именно так, а не иначе. По его мнению, сейчас идет расчеловечивание педагогики, когда "оказывают услуги". Музыкант высказался о роли педагога в жизни ученика во время встречи с филармоническим собранием Камышлова, которая состоялась в день 355-летия этого города.

Разговор зашел о том, как Крамер познакомился с музыкантом Леонидом Чижиком, чему у него научился. Крамер рассказал: когда он, будучи первокурсником, только начал учиться играть джаз, ему сообщили, что есть такой музыкант по фамилии Чижик. Послушав его "Реминисценции", будущий джазмен захотел познакомиться с их исполнителем. Так началось их общение.

"Я к нему пришел. Он на меня посмотрел, послушал первые мои опыты, я был уверен, что меня будут гладить по голове, думая, что все понимаю. Вместо этого схлопотал "по первое число". Одно дело, когда педагог ругается и говорит, что надо "играть вот так", а ученик не понимает, как я бы не понял. Чижик был играющим тренером, он сел, начал мне играть, показывать", - сказал Крамер.

Даниил Крамер(2023)|Фото: Накануне.RU

Всего Крамер получил шесть уроков у своего старшего товарища. Сначала Чижик учил "чувствовать время": несколько раз сыграв блюзовый 12-тактовый квадрат, учитель увел ученика резать бутерброды, готовить чай и в это же время, не отходя от "производства", стучать по столу, когда должна быть первая доля первого такта нового квадрата.

"Вот у нас все говорят, что мы теперь оказываем услуги. Интересно, продавец педагогической услуги поступил бы так с учеником, как Чижик? Сейчас идет расчеловечивание педагогики. Со мной занимались, а не оказывали услуги, поэтому, видимо, вы ходите на мои концерты. У меня были учителя, которые занимались не столько, сколько оплатили, а сколько надо, чтобы меня вырастить. Я ненавижу отсутствие выращивания ученика. Я буду доказывать это в Центральной музыкальной школе в Москве – что смогу вырастить группу учеников", - рассуждает Крамер.

Теги: Даниил Крамер, педагог, учитель, педагогика, преподавание


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