В аэропорту Екатеринбурга самолет с пассажирами резко затормозил при взлете

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Кольцово.

Стало известно, что самолет "Уральских авиалиний", который должен был вылететь в Москву сегодня утром, не смог подняться в небо. При разгоне на полосе он вдруг резко затормозил и не взлетел.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о воздушном судне А-320, выполнявшем рейс U6-272 "Екатеринбург – Москва". По данным ведомства, все произошло по технической причине.

"Пострадавших нет, жалобы от пассажиров не поступали. Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия", - отметили в ведомстве, добавив, что держат на контроле соблюдение прав пассажиров.

Напомним, на прошлой неделе у самолета авиакомпании "Руслайн" из Нижневартовска при посадке в Екатеринбурге не сработало шасси. Экипаж выпустил шасси резервным способом. На борту находилось более 20 человек.