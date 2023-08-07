В России в разы выросло число вакансий агрономов, трактористов и скотников

Рынок труда в сельском хозяйстве испытывает сильнейший дефицит. Так, на начало августа прирост вакансий "Агроном" составил 2,7 раза (к августу 2022 года) на сервисе "Авито Работа".

Рост потребности в скотниках – 2,3 раза за год, в трактористах – 2 раза, в овощеводах – 1.4 раза.

Хотя в абсолютных значениях у сельхозработников зарплаты не самые высокие, они быстро растут. Так, на первом месте по росту размера предлагаемого оклада оказались скотники – за год цифра выросла на треть. Средняя предлагаемая зарплата – 44 тыс. руб. На втором месте агрономы – у них предлагаемая зарплата выросла за год на четверть, в среднем в вакансиях предлагается зарплата в 67 тыс. руб. В "Авито Работа" отмечают, что пиковые предложения могут достигать 250 тыс. руб. в месяц.