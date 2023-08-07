Тела еще двух человек обнаружили после прорыва Каховской ГЭС

Тела еще двух человек найдены после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Таким образом, число погибших выросло до 57 человек.

Подтопленными остаются почти 1,5 тысячи жилых домов. Также были затоплены 16 кладбищ и свыше 160 соцобъектов.

В июле сообщалось, что число госпитализированных из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 158.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел 6 июня. Это привело к полному затоплению Новой Каховки и еще ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра, в том числе пригородов Херсона. В то же время уровень воды в Каховском водохранилище критически упал. Из водохранилища питаются водой несколько крупных городов, также из него поступала вода в Северо-Крымский канал.