07 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В РПЦ богословски обосновали СВО

СВО, которую ведет Россия, является необходимой и справедливой. Эту идею с богословской точки зрения развивает заместитель председателя церковного суда Москвы, доктор богословия и профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин в большом материале "Спецоперация в свете христианского учения о войне и мире.

Он указывает на очевидные геополитические причины, а также но то, что после поражения СССР в Холодной войне главным врагом Запада стала Православная Церковь. Украина является лишь инструментом.

Протоиерей приводит цитату из Ветхого Завета и святых, а также из "Основах социальной концепции РПЦ", где сказано, что "Церковь…не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости…. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних".

На территории исторической Руси было создано сепаратистское образование, которое взяло курс на уничтожение русских и всего русского. Россия была вынуждены вмешаться.

В "Основах" также сказано: "Одним из явных признаков, по которому можно судить о праведности или несправедливости воюющих, являются методы ведения войны, а также отношение к пленным и мирному населению противника". Из этой фразы, полагает священник, ясно видно, что справедливость на стороне России.

Теги: РПЦ, СВО, украина


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