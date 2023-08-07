В Челябинской области пенсионерка провалилась в колодец и провела там ночь

В Златоусте Челябинской области 70-летняя женщина провалилась в колодец и провел в нем всю ночь, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

По словам женщины, днем 6 августа она решила сократить дорогу через газон на улице Аносова, но провалилась в колодец глубиной около трех метров, который бал захламлен мусором.

У женщины не было с собой телефона. Только в 5 утра сотрудник ведомства РЖД услышал крики женщины и сообщил об этом спасателям. Женщину эвакуировали из колодца и передали сотрудникам скорой помощи.