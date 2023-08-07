Пушилин: ВС РФ принимают меры в ответ на поставки ВСУ ракет SCALP

07 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: denis-pushilin.ru

Пушилин: ВС РФ принимают меры в ответ на поставки ВСУ ракет SCALP

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP.

"Для Донецкой Народной Республики ситуация особо не поменяется, потому что с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Украины, и так практически вся территория в зоне поражения со стороны противника», - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются соответствующие контрмеры, так как данные ракеты повышенной дальности представляют опасность и для других регионов России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой показал одну из полученных от Франции ракет дальнего радиуса действия SCALP.

В июле французский президент Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе объявил, что Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В Кремле заявили, что это решение вынудит Россию принять ответные меры.

Ракеты SCALP являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Украине Великобританией. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны неоднократно перехватывали крылатые ракеты Storm Shadow.

Теги: пушилин, ракеты SCALP


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети