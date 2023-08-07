Пушилин: ВС РФ принимают меры в ответ на поставки ВСУ ракет SCALP

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал поставку Киеву французских ракет большой дальности SCALP.

"Для Донецкой Народной Республики ситуация особо не поменяется, потому что с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Украины, и так практически вся территория в зоне поражения со стороны противника», - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он выразил уверенность, что со стороны ВС РФ принимаются соответствующие контрмеры, так как данные ракеты повышенной дальности представляют опасность и для других регионов России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой показал одну из полученных от Франции ракет дальнего радиуса действия SCALP.

В июле французский президент Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе объявил, что Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В Кремле заявили, что это решение вынудит Россию принять ответные меры.

Ракеты SCALP являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Украине Великобританией. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны неоднократно перехватывали крылатые ракеты Storm Shadow.