07 Августа 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми столкнулись теплоходы

В Перми произошло столкновение теплоходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне. При подходе к причалу № 5 речного вокзала Перми теплоход Москва 210 навалился на причальную стенку из-за отказа редуктора правого двигателя.

В результате поврежден швартовочный тросс теплохода "Козьма Минин" и рубка теплохода Москва 210.

На борту теплохода Москва 210 находилось 160 пассажиров, никто из них не пострадал.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Теги: Теплоход, столкновение, прокуратура


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