В Перми столкнулись теплоходы

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

На борту теплохода Москва 210 находилось 160 пассажиров, никто из них не пострадал.

В результате поврежден швартовочный тросс теплохода "Козьма Минин" и рубка теплохода Москва 210.

Инцидент произошел накануне. При подходе к причалу № 5 речного вокзала Перми теплоход Москва 210 навалился на причальную стенку из-за отказа редуктора правого двигателя.

В Перми произошло столкновение теплоходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



