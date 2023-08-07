07 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге слесарь продал свою квартиру, поверив телефонным мошенникам

В Екатеринбурге за минувшие выходные мошенники похитили у горожан около 10 млн рублей. Одного из потерпевших убедили продать собственную квартиру и оформить кредит.
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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на этот раз жертвами аферистов стали врач больницы №41, врач-инфекционист больницы №40, санитарный врач центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, слесарь-сборщик и пенсионер. Факты зарегистрированы на территории Верх-Исетского, Железнодорожного и Чкаловского районов.

Всем потерпевшим звонили неизвестные, которые под видом сотрудников силовых структур (ФСБ и полиции), а также представителей Центробанка сообщали о попытках оформить на них крупные займы. Как поясняли звонившие, жертвам требовалось взять "дублирующие кредиты", чтобы потом внести деньги на "безопасные счета". Также мошенники заставили уральцев обналичить свои накопления и сделать серию транзакций на указанные ими счета.

46-летнего слесаря-сборщика звонившие убедили заключить сделку о продаже своей квартиры, чтобы в ходе этой сделки они смогли "вычислить мошенников". В общей сложности доверчивые горожане лишились около 9,6 млн рублей.

Полицейскими Екатеринбурга возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В МВД еще раз предупреждают жителей города, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков не звонят и не просят оформлять так называемые "дублирующие займы", а никаких "безопасных счетов" не существует.

Теги: мошенники, квартира, полиция, звонки, Екатеринбург


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