В Екатеринбурге слесарь продал свою квартиру, поверив телефонным мошенникам

В Екатеринбурге за минувшие выходные мошенники похитили у горожан около 10 млн рублей. Одного из потерпевших убедили продать собственную квартиру и оформить кредит.

Читайте также: В Нижнем Тагиле риелтор помогла предотвратить мошенничество

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на этот раз жертвами аферистов стали врач больницы №41, врач-инфекционист больницы №40, санитарный врач центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, слесарь-сборщик и пенсионер. Факты зарегистрированы на территории Верх-Исетского, Железнодорожного и Чкаловского районов.

Всем потерпевшим звонили неизвестные, которые под видом сотрудников силовых структур (ФСБ и полиции), а также представителей Центробанка сообщали о попытках оформить на них крупные займы. Как поясняли звонившие, жертвам требовалось взять "дублирующие кредиты", чтобы потом внести деньги на "безопасные счета". Также мошенники заставили уральцев обналичить свои накопления и сделать серию транзакций на указанные ими счета.

46-летнего слесаря-сборщика звонившие убедили заключить сделку о продаже своей квартиры, чтобы в ходе этой сделки они смогли "вычислить мошенников". В общей сложности доверчивые горожане лишились около 9,6 млн рублей.

Полицейскими Екатеринбурга возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В МВД еще раз предупреждают жителей города, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков не звонят и не просят оформлять так называемые "дублирующие займы", а никаких "безопасных счетов" не существует.